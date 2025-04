Masters 2025 McIlRoy fa e disfa poi trionfa allo spareggio contro Rose | è il sesto a completare il Grand Slam in carriera

McIlRoy non si sarebbe gustato a pieno il primo trionfo al Masters, che gli permette di completare il Grande Slam in carriera. Il nord irlandese ha dovuto recuperare la calma e la concentrazione, dopo un round finale emozionante, concluso con uno spareggio contro l'inglese Justin Rose ad Augusta, in Georgia. Con la giacca verde – promessa al vincitore del torneo di golf più prestigioso al mondo – si gode i complimenti e gli sfottò degli amici. Tommy Fleetwood dice: "È come se quelle nove buche avessero riassunto la sua carriera". E Shane Lowry aggiunge: "La vittoria è arrivata in un modo molto Rory McIlRoy di fare le cose".

E si arriva così all’ultima buca: primo colpo a sinistra, secondo in bunker a destra del green. Detto della leadership, alla fine al terzo posto chiude un Patrick Reed quasi “silente”, ma sempre presente nelle zone alte: con -9 precede Scottie Scheffler, e sebbene il numero 1 del mondo chiuda quarto a -8 per lui vale una continuità spaventosa a livello Major (dal 2020 ben 13 top ten, compresi i due Masters), al netto del dover cedere la Green Jacket.

Insieme a lui in classifica anche il numero uno al mondo, Scottie Scheffler, che non riesce a chiudere il moving day sotto par e perde tre posizioni pregiudicando la possibilità di vittoria finale.

A 18 buche dalla fine McIlroy, che qui non ha mai vinto (si tratta dell’unico Major a mancare nel palmarès del campione), ha 2 colpi di distacco dalla seconda piazza, al momento ricoperta da Bryson DeChambeau a -10.

