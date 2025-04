Udine20.it - Il gruppo power metal svedese HAMMERFALL in concerto a Lignano

La bandtorna a grande richiesta in Italia con un nuovo e unico appuntamento estivo che li vedrà protagonisti domenica 14 settembre (ore 21.00) alSunset Festival, sul palco dell’Arena Alpe Adria diSabbiadoro. L’evento è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città diSabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone, info su www.azalea.it . Nelle prossime settimane verrà annunciato anche lo speciale opening act della serata.Tra i tanti riconoscimenti ricevuti, Rock Hard ha inserito il debutto del 1997, Glory To The Brave, nel suo libro The 500 Greatest Rock &Albums of All Time. Renegade del 2000 è entrato al numero 1 nel loro Paese d’origine, divenendo disco d’oro.