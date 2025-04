Spal in crisi | playoff a rischio dopo le sconfitte contro Milan e Lucchese

Milan e Lucchese, l'indiavolata, coraggiosa e malpagata Lucchese, il giorno dopo rifilano altri due sonori ceffoni alla Spal e volano via. Mica facile spargere ottimismo, ora, come Baldini dal suo punto di vista prova a fare perché deve. Ogni settimana i tifosi della Spal sono costretti a incassare cazzotti, senza mai un'eccezione. Prendete questa giornata: al mancato successo sul Pontedera – che i biancazzurri avrebbero stavolta meritato, e invece hanno come al solito sciaguratamente gettato al vento – fanno riscontro il successo del Milan su una Ternana ormai scarica in attesa dei playoff, e quello della ormai irraggiungibile Lucchese che domina la Vis Pesaro. Così la posizione dei biancazzurri si ridimensiona ancora di più: dalla speranza di evitare i playout alla certezza molto anticipata di doverli disputare, e ora anche all'altissima probabilità di giocarli a handicap, dovendoli vincere per evitare di retrocedere a parità di risultati tra andata e ritorno.

