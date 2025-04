INPS la invitiamo a inviare la documentazione richiesta di seguito per continuare a ricevere i suoi pagamenti | TRUFFA

INPS con il seguente contenuto: “INPS, la invitiamo a inviare la documentazione richiesta di seguito per continuare a ricevere i suoi pagamenti.” Attenzione: è una TRUFFA.INPS, la invitiamo a inviare la documentazione richiesta: Di cosa si tratta?Questo tipo di comunicazione è un classico esempio di phishing, una tecnica utilizzata dai TRUFFAtori per carpire dati personali e bancari. Il messaggio viene inviato via SMS, email o anche tramite WhatsApp e contiene spesso un link che rimanda a una finta pagina INPS.Una volta cliccato, si viene invitati a inserire dati sensibili come codice fiscale, numero di carta d’identità, IBAN o credenziali di accesso al portale INPS. Scopo della TRUFFA? Rubare l’identità digitale o sottrarre denaro direttamente dal conto corrente. Chiccheinformatiche.com - INPS, la invitiamo a inviare la documentazione richiesta di seguito per continuare a ricevere i suoi pagamenti | TRUFFA Leggi su Chiccheinformatiche.com Negli ultimi giorni, molti cittadini stanno ricevendo un messaggio SMS apparentemente inviato dall’con il seguente contenuto: “, laladiper.” Attenzione: è una, lala: Di cosa si tratta?Questo tipo di comunicazione è un classico esempio di phishing, una tecnica utilizzata daitori per carpire dati personali e bancari. Il messaggio viene inviato via SMS, email o anche tramite WhatsApp e contiene spesso un link che rimanda a una finta pagina.Una volta cliccato, si viene invitati a inserire dati sensibili come codice fiscale, numero di carta d’identità, IBAN o credenziali di accesso al portale. Scopo della? Rubare l’identità digitale o sottrarre denaro direttamente dal conto corrente.

Ne parlano su altre fonti “L’omessa dichiarazione dei redditi ha conseguenze penali”: ma è smishing a tema INPS. CAI: malattia – nuovo servizio su App IO. Borse di studio INPS da 2.000 euro: domande dal 30 gennaio. Visite invalidità, inabilità e legge 104 semplificate per tutto il 2025: le novità. NASPI 2024: presenta la domanda di disoccupazione con Piemonte. INPS: invalidità, nuove regole per le visite di revisione.

Segnala leggioggi.it: Bonus nido 2025: lista completa dei documenti da allegare alla domanda - Alla domanda online per il bonus nido è obbligatorio allegare una lista di documenti: dal codice fiscale dell'asilo alle ricevute delle rette. Ecco la lista ...

Come scrive msn.com: La truffa dello Spid: con un falso Sms dell'Inps i cybercriminali riescono a duplicare la tua identità digitale - I criminali informatici sottraggono i documenti delle proprie vittime per creare uno spid alternativo in modo da ottenere rimborsi, bonus e altro ...

Riporta telefonino.net: INPS avverte di una mail truffa che contiene un allegato pericoloso - inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all’Istituto e recanti la firma di un Direttore INPS. Nella mail si comunica al contribuente che una sua domanda non è stata ...