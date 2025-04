Brixen supera Vikings Rubiera 37-32 nella Serie A Gold maschile

Brixen 37 Vikings Rubiera 32 Brixen: Azzolin 1, Della Vecchia 3, Arcieri 6, De Oliveira 11, Canete, Iballi 8, Sader 1, Basic 4, Voiluvach, Muheloegger 3, Puntaier, Sozio, Obelhollenzer, Ploner. All. Neuner. Vikings Rubiera: Bartoli D. 4, Benci, Bortolotti 1, Gualtieri, Errico 1, Oleari 2, D'Agata, Bartoli R. 1, Gonzalez, Hila, Manzini, Giovanardi 5, Strada 3, Fedila 7, Boni 8. All. Corradini. Arbitri: Anastasio e Zappaterreno. Note: primo tempo 18-11. Sette metri: Brixen 1/5, Vikings 2/3. Minuti di esclusione: Brixen 1, Vikings 1. Stop esterno per i Vikings Rubiera (5), sconfitti a Bressanone (26) nella decima giornata di ritorno di Serie A Gold maschile. I padroni di casa prendono subito il comando, trascinati dal brasiliano De Oliveira, e all'intervallo lungo comandano con 7 lunghezze di vantaggio; nel finale sussulto d'orgoglio degli uomini di Corradini, che tornano due volte a -4 con le reti di Boni (8) e Fedila (7).

