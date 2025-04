Il piano della Slovacchia per uccidere centinaia di orsi | Inaccettabile l’Ue intervenga

Leggi su Open.online

È finito sul tavolo delle istituzioni europee il controversodel governo slovacco che prevede l’uccisione didi. Nel 2024, laha ucciso 144 esemplari di orso bruno, una specie rigorosamente protetta dalla direttiva Habitat dell’Unione europea, che ne consente l’uccisione solo in determinate condizioni. Quest’anno, il premier Robert Fico sembra intenzionato a ucciderne altri 350. Unritenutoda diversi eurodeputati del Parlamento europeo, che si rivolgono ora a Ursula von der Leyen per chiedere di fermare l’uccisione diin.La protesta degli ambientalistiSecondo Michal Wiezik, del gruppo liberale Renew, ildel governo slovacco rappresenta «una violazione grave e diretta delle norme europee». Le preoccupazioni rispetto alla sicurezza pubblica, ha spiegato Wiezik a Euractiv, vanno prese sul serio, ma non giustificano le uccisioni autorizzate dalla