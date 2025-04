Auto si schianta contro un tir | morti due giovani

giovani vite spezzate sulla strada, stavolta a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. Un 35enne e una ragazza di 24 anni hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, lunedì 14 aprile, sulla strada statale 655 Bradanica.Incidente. Today.it - Auto si schianta contro un tir: morti due giovani Leggi su Today.it Ancora duevite spezzate sulla strada, stavolta a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. Un 35enne e una ragazza di 24 anni hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, lunedì 14 aprile, sulla strada statale 655 Bradanica.Incidente.

