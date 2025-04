Prezzi dei carburanti in calo | benzina e diesel più economici

Prezzi dei carburanti dopo la decisa flessione del prezzo del petrolio. La benzina self service secondo le elaborazioni dalla Staffetta, è scambiata a 1,738 euro al litro (-11 millesimi, compagnie 1,741, pompe bianche 1,733) e il diesel self service a 1,635 euro al litro (-11, compagnie 1,639, pompe bianche 1,626). La benzina servito si vende in media a 1,881 euro al litro (-10, compagnie 1,922, pompe bianche 1,803), il diesel servito a 1,778 euro al litro (-10, compagnie 1,820, pompe bianche 1,696). Il Gpl servito è scambiato a 0,735 euro al litro (invariato, compagnie 0,744, pompe bianche 0,724),il metano servito a 1,497 euro al kg (-4, compagnie 1,490, pompe bianche 1,502), il Gnl a 1,393 euro al kg (-8, compagnie 1,400 euro/kg, pompe bianche 1,387 euro/kg). Sulle autostrade la benzina self service è venduta in media a 1,839 euro al litro (servito 2,104), il gasolio self service a 1,748 euro al litro (servito 2,018), il Gpl a 0,860 euro al litro, il metano a 1,532 euro al kg, il Gnl a 1,474 euro al kg.

