Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, causando almeno 34 morti – tra cui due bambini – e 120 feriti. Il presidente Donald Trump ha definito l’attacco «una cosa orribile» e «un errore». «Penso che sia stato terribile. E mi è stato detto che hanno fatto un errore. Ma penso che sia una cosa orribile. Penso che l’intera guerra sia una cosa orribile», ha detto a bordo dell’Air Force One. Alla richiesta di chiarire il significato di “errore”, ha risposto: «hanno commesso un errore, chiedeteglielo». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il Cremlino sta ignorando la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco. «Purtroppo, lì a Mosca sono convinti di poter continuare a uccidere impunemente. È necessaria un’azione per cambiare questa situazione», ha detto. Lettera43.it - Strage di civili a Sumy, Trump: «Mi hanno detto che è stato un errore» Leggi su Lettera43.it Domenica un attacco missilistico russo ha colpito la città di, nel nord-est dell’Ucraina, causando almeno 34 morti – tra cui due bambini – e 120 feriti. Il presidente Donaldha definito l’attacco «una cosa orribile» e «un». «Penso che siaterribile. E mi èchefatto un. Ma penso che sia una cosa orribile. Penso che l’intera guerra sia una cosa orribile», haa bordo dell’Air Force One. Alla richiesta di chiarire il significato di “”, ha risposto: «commesso un, chiedeteglielo». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hache il Cremlino sta ignorando la proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco. «Purtroppo, lì a Mosca sono convinti di poter continuare a uccidere impunemente. È necessaria un’azione per cambiare questa situazione», ha

L'articolo Strage domenica delle Palme a Sumy, 34 morti. Le parole di Trump arrivano in un momento delicatissimo, tra nuove pressioni internazionali sulla Russia e la ricerca di una possibile soluzione diplomatica per porre fine al conflitto.

La Russia ha lanciat due missili balistici sul centro della città ucraina, uccidendo almeno 34 persone, compresi due bambini, e provocando 117 feriti nella domenica delle Palme.

