Okasa Falconara domina Atletico Foligno 5-1 e consolida la vetta in Serie A

Foligno 1 Okasa : Sestari, Elpidio, Martin Cortes, Isa Pereira, Ferrara; Pesaresi, Praticò, Gregori, Balardin, Bordacchini, Gaspari, Scoponi. All. Domenichetti Atletico Foligno: Proietti, Zelli, Castagnoli, Jessica, Pezzolla, Cecconi, Narcisi, Ferroni, Magnini, Sulpizi, Corboli, Baldassarri. All. Battistone Arbitri: Prekaj di Treviglio, Filippi di Bergamo; crono: Rutolo di Chieti Reti: 0'48'' Ferrara, 1'48'' Martin Cortes, 11'45'' aut. Balardin; 21' Ferrara, 21'09'' Elpidio, 31'19'' Isa Pereira Note: ammoniti Isa Pereira, Praticò; esp. Jessica A oltre un mese dal successo sul Bitonto che aveva consolidato la leadership in classifica, l'Okasa Falconara ritrova il suo pubblico e al PalaBadiali supera l'Atletico Foligno 5-1. Un successo che cancella la delusione dell'eliminazione in semifinale di Coppa Italia – ai rigori contro il Kick Off – e permette alla squadra di Domenichetti di mantenere salda la vetta della Serie A femminile di futsal.

Serie A Calcio a 5 femminile \ Okasa Falconara testa dura : Foligno battuto 5-1

Non bastano il quinto di movimento e l’orgoglio del Foligno, che chiude anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Naiara, protagonista di un fallo di mano a porta vuota per evitare il gol di Sestari.

