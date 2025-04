Quotidiano.net - Floriana Calcagno arrestata per favoreggiamento di Matteo Messina Denaro

, la donnaoggi per aver aiutatodurante la latitanza, è un'insegnante ed è la nipote del capomafia Francesco Luppino. Il marito, Paolo De Santo, è finito in prigione per ildi un altro mafioso: Calogero John Luppino.si presentò in Procura spontaneamente il 21 gennaio del 2023, a soli 5 giorni dall'arresto di. Al procuratore aggiunto Paolo Guido, che aveva coordinato l'indagine condotta dai carabinieri del Ros, che ha portato alla cattura del capomafia, raccontò di aver scoperto solo allora chi fosse l'uomo che per mesi aveva frequentato e con cui aveva avuto una relazione, sostenendo che a lei si era presentato col nome di Francesco Salsi e che le aveva detto di essere un anestesista in pensione. I due, sempre nel racconto di, si sarebbero conosciuti nel 2022 in un supermercato a Campobello di Mazara.