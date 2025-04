Patty Pravo | Ho provato di tutto droghe carcere e anche a pilotare un aereo

La cantante è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e nel corso dell'intervista ha parlato degli eccessi, che hanno caratterizzato la sua vita

"Ho provato tutto" : Patty Pravo a cuore aperto dalla Toffanin

"Io ho provato tante cose nella mia vita ma non mi pento di nulla perché ho semplicemente vissuto e di questo sono felice": Patty Pravo lo ha detto a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5.

Patty Pravo si racconta a Verissimo : “Ho provato tutto nella vita”

Continua a leggere . Dai ricordi di gioventù con i nonni che le davano "l'indennità di fumo" al Piper Club, fino allo scambio di follow con Madonna. Patty Pravo ospite a Verissimo rivela: "Ho provato davvero tutto".

Patty Pravo - chi erano i genitori Bruna Camporin e Aldo Strambelli : ”Le persone come me nascono proprio da genitori come i miei”

Nonno le aveva preso una bella villa fuori città, lei poi si è risposata e ha avuto altri due bambini”. Lui sorrideva tenero mentre le sue guance s’imporporavano: “Davvero tu sei la mia sorellina?”.

