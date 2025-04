La degenerazione del Fuorisalone e il destino di Milano

Milano ha il suo Festival di Sanremo, dove una comunità si ferma per concentrarsi tutta sull'evento. È il Salone del mobile, ma sarebbe più giusto dire il Fuorisalone, visto che la folla che anima la settimana della kermesse spesso ignora che ci sia un sottostante, ovvero che il Salone sia il nucleo e il resto una sua emanazione sempre più dotata di vita propria e di una bulimica attitudine ad espandersi che preoccupa operatori e residenti.File e lunghe attese, un must per la Design week milanese (foto Getty).Il record di presenze rende difficile modificare una macchina che economicamente funzionaI primi che si interrogano vieppiù su quella che di anno in anno si configura come una patologica deriva, i secondi che la vivono con una crescente insofferenza, consci che in quella settimana di aprile il loro diritto di cittadinanza è destinato a soccombere all'onda d'urto delle invasioni barbariche.

