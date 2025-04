Ma non stava male? Spunta un video di Shaila il pubblico scopre tutto ed è furioso | E no guardate con chi è!

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da quando il Grande Fratello si è concluso,Gatta è tornata al centro dell’attenzione, ma non per motivi legati a nuovi progetti o performance artistiche. L’ex velina ed ex concorrente del reality ha fatto parlare di sé sopratper la sua delicata situazione personale, che ha deciso di condividere pubblicamente con i fan, rompendo un silenzio che durava da settimane.Dopo la fine della relazione con Lorenzo Spolverato,si è chiusa in un silenzio rumoroso. Poi, qualche giorno fa, ha trovato il coraggio di aprirsi e raccontare la sua fragilità. Un post sui social ha colpito profondamente i suoi follower: “Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene”, ha scritto, ammettendo quanto sia difficile per lei affrontare il ritorno alla realtà dopo i sei mesi vissuti nella Casa del GF.