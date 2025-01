Movieplayer.it - Frozen 2, Josh Gad rivela la scena di Olaf sconvolgente: "I bambini erano traumatizzati"

Leggi su Movieplayer.it

Il doppiatore del famoso pupazzo di neve animato ha svelato un aneddoto inquietante legato alla lavorazione del film. Nel sequel di, c'è una sequenza molto importante per il franchise che riguarda uno dei personaggi più rappresentativi, il pupazzo di neve, doppiato daGad. ProprioGad ne ha parlato nel suo memoir In Gad We Trust, spiegando che la sceneggiatrice e regista Jennifer Lee ha dovuto riscriverla del tutto, per un motivo ben preciso. La terrificantetagliata diLaè quella che racconta la morte diin Il segreto di Arendelle:"Jen ed io abbiamo iniziato a registrare i dialoghi" racconta Gad "e non riuscivo a finirli senza scoppiare in lacrime". Inizialmente, .