Ilrestodelcarlino.it - Coppa Emilia, finale di solidarietà

Si stanno battendo anche in campionato per aggiudicarsi il primo posto, e oggi si troveranno di fronte per laprovinciale didi Seconda categoria. Le due squadre in questione sono il Colinello e lo Junior Gambettola. È un duello che sarà uno dei motivi di interesse per tutta la stagione; va detto che in campionato, girone O della Seconda categoria, il Colinello allenato da Simone Mariani guida la classifica con un margine di tredici punti sullo Junior Gambettola di Gianni Magnani. Laè una gara secca e come sappiamo in questi casi contano molto i singoli episodi, ad ogni modo si tratta di un appuntamento molto atteso dai tifosi e dagli addetti ai lavori. L’incontro sarà disputato oggi, alle 14.30, sul campo numero 1 del centro sportivo Romagna Centro di Martorano.