Cole Palmer in dubbio per la partita di lunedì

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 16:21:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il Chelsea potrebbe fare a meno del trequartistaquando giocherà con i Wolves in miglioramento nelladi Premier League disera.ha segnato 14 gol in Premier League in questa stagione – insieme a quattro assist – ed è stato fondamentale per il gioco del club sotto la guida di Enzo Maresca.Il tecnico ha detto: “non si è allenato e abbiamo tre o quattro giocatori che sono inper ladiperché nell’ultimahanno avuto qualche problema.“, nel primo tempo of the last game gli hanno preso a calci quindi non si è allenato oggi, non sappiamo se si allenerà domani.sera il calcio. pic.twitter.com/HChiYoo5aH—Chelsea FC (@ChelseaFC) 17 gennaio 2025“Contiamo superché è un grande giocatore.