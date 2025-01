Lanazione.it - Centro, altre chiusure. Le “Perle” a Chinatown, ma arrivano le piadine

Prato, 18 gennaio 2025 – Il tempio del bottone e della passamaneria è ancora un ricordo caro per tanti pratesi: un’istituzione in via Garibaldi per oltre un secolo. Dopo la storica merceria “Panci” arrivarono prima gli spagnoli della catena d’abbigliamento “Inside” e poi l’insegna multimarca di “Enjoy Prato”: gli ultimi a fare le valigie a fine 2024 da quel grande fondo di 250 metri quadrati. Che ha fatto subito gola a una catena di fast food italiana. Anzi, “la prima e più grande catena italiana del fast casual food”, come si presenta sul sito “Laria”, l’insegna che fa rima con piadina in tutta Italia e di recente ha aperto il terzo punto vendita a Livorno: oltre venti locali distribuiti in Toscana (uno ai Gigli), più di 430 ristoranti nei centri urbani e commerciali lungo lo Stivale.