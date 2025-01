Ilrestodelcarlino.it - Cacciatore colpito da un malore, salvato dal 118

Reggio Emilia, 18 gennaio 2025 – Non è stata facile l’operazione di soccorso a un pensionato di 75 anni, modenese residente a Campogalliano, che ieri mattina si trovava nelle campagne della Bassa, nelle Valli fra Reggiolo, Novellara e Guastalla, impegnato in attività di caccia insieme ad alcuni amici. Improvvisamente l’uomo è statoda un, perdendo i sensi. Gli altri cacciatori che erano con lui hanno dato immediatamente l’allarme alla centrale operativa del 118, facendo intervenire sul posto un’ambulanza della Croce rossa, arrivata da Fabbrico, oltre al personale dell’automedica della sede di Novellara. Collare elettrico al proprio cane,multato C’erano però difficoltà nel raggiungere il paziente, in un’area fangosa nella campagna reggiana. Il personale medico è stato trasportato sul posto da un veicolo fuoristrada di uno dei cacciatori.