Barack Obama, crisi con Michelle? La voce clamorosa: chi è l'attrice con cui sta ora

Gira un'indiscrezionesull'ex presidente degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito da Marca, lui e l'ex first lady,, non solo starebbero attraversando una fase difficile del loro matrimonio, ma di mezzo ci sarebbe pure una terza persona. Si tratterebbe di un'molto famosa, che ha recitato in film e serie tv di successo come "Friends", ovvero Jennifer Aniston. Dopo 32 anni insieme, insomma,ora sarebbero in. E lui avrebbe iniziato una relazione con la Aniston. In ogni caso, non è la prima volta che glisi trovano al centro del gossip: nel 2013 il National Enquirer ipotizzò la fine del matrimonio a seguito di pesanti accuse di infedeltà. E oggi l'indiscrezione non è poi così diversa:sarebbe infuriata per la presunta relazione extraconiugale del marito.