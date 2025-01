.com - Atalanta-Napoli 2-3, Conte vince il big match e allunga in vetta

(Adnkronos) – Il3-2 in casa dell’nel bigdella 21esima giornata della Serie A oggi 18 gennaio 2025 einalla classifica. La squadra allenata dapassa a Bergamo e vola a 50 punti, con 6 lunghezze di vantaggio sull’Inter che ha 2 partite in meno. L’rimane a quota 43, scivola a -7 dal primo posto e rischia di scendere dal treno scudetto. L’sblocca ilal 16?. Retegui è bravissimo a sfruttare una palla vagante. Un rimpallo diventa un assist per il centravanti nerazzurro, che spara di sinistro e buca Meret di potenza: 1-0. Ilincassa il colpo, si riorganizza e nel giro di 10 minuti pareggia. Al 27? Politano controlla il pallone dopo la deviazione di Djimsiti, il suo sinistro non dà scampo a Carnesecchi: 1-1. Ilmette la freccia al 40? con una pregevole azione innescata dal colpo di tacco di Neres.