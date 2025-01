Ilfattoquotidiano.it - Una donna cammina per un paese con un ceppo in mano. Il corpo di una donna è avvolto in un bozzolo di cellophane. Twin Peaks, il ricordo e la storia

Unaper uncon inun. Ilin via di decomposizione di una bella ragazza ènella plastica. Un agente dell’FBI detta freddamente promemoria a una “Diane” invisibile su un registratore. Un nano vestito di rosso balla in una stanza dalle tende rosse e dal pavimento a zigzag bianco e rosso.Chedi David Lynch abbia cambiato ladelle televisione potrebbe sottoscrivervelo anche un bambino rigorosamente nato dopo il 1990. Ideato da Mark Frost e Lynch, trasmesso dall’ABC per due stagioni dal 1990 al 1991,gettò a capofitto gli ignari spettatori tra le intriganti trame di un giallo misterioso e apparentemente convenzionale.La giovane Laura Palmer (Sheryl Lee) viene uccisa. È l’adolescente più attraente di una città piena di trucioli e segherie che nasconde anche terribili segreti.