Tregua a Gaza via libera da Israele | Da domenica liberi i primi ostaggi Netanyahu | Se Hamas non rispetta gli accordi la guerra riprenderà

I negoziatori di, Stati Uniti e Qatar hanno firmato ufficialmente nella notte tra giovedì e venerdì a Doha l’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia diche prevede il rilascio degliisraeliani e la scarcerazione dei detenuti palestinesi. La questione dei rapiti nelle mani del partito-milizia – stando ai media di Tel Aviv – è stata risolta nella serata di giovedì. Venerdì il premier Benjaminha quindi convocato il gabinetto di sicurezza, che ha «raccomandato al governo di approvare il piano». Nelle prossime ore si riunirà quindi il governo israeliano al completo per il sì definitivo. Anche se il ministro della Sicurezza nazionale, il falco Itamar Ben-Gvir ha annunciato che si dimetterà e che farà uscire il suo partito Otzma Yehudit dalla coalizione in dissenso con la svolta: «Amo il primo ministroe mi assicurerò che continui ad essere premier, ma me ne andrò perché l’accordo firmato è disastroso», ha scritto su X.