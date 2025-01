Ildifforme.it - Tregua a Gaza, Israele e Hamas firmano l’intesa: Usa spingono per entrata in vigore già domenica

Leggi su Ildifforme.it

Il premier Benjamin Netanyahu ha convocato per oggi il gabinetto di sicurezza che dovrà esprimere il suo voto sul testo dell'accordo; poi per 24 ore le trattative saranno ferme per permettere all'Alta corte di raccogliere gli eventuali ricorsi. Perciò sembra poco probabile che giàlasia pronta, eppure gli Usa vorrebbero evitare a tutti i costi di far slittare il procedimento nel giorno dell'insediamento di Donald TrumpL'articolo: Usaperingiàproviene da Il Difforme.