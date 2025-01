Inter-news.it - Sucic-Inter, dalla Croazia certi: scatto imminente! Queste le cifre

Insonoche l’presto farà unoimportante per Petardella Dinamo Zagabria. Pronta anche un’offerta.– L’idea dell’è quella di prendereadesso per poi lasciarlo in prestito alla Dinamo Zagabria fino a giugno. D’altronde il ragazzo è ad oggi infortunato, dopo la frattura al piede rimediata a novembre.potrebbe appunto fare al caso dell’, anche per dare una rinfrescata lì in mezzo al campo, con diversi giocatori un po’ avanti con l’età e alle prese con dei guai fisici. Inoltre, anche i cosiddetti co-titolari non stanno convincendo più di tanto. Pronta un’offerta importante alla Dinamo Zagabria come riferisce anche Sportske Novosti, uno dei media croati più autorevoli.L’offerta dell’alla Dinamo Zagabria perOFFERTA – Così i colleghiin merito al forteesse dell’nei confronti del centrocampista croato: «L’arriva con soldi grossi, con un piano di sviluppo serio per Su?i?, e forse ci sarebbe la possibilità di un acquisto, oppure la possibilità di chiudere subito la trattativa, anche se il giocatore resterebbe alla Dinamo fino alla fine della stagione.