Thesocialpost.it - “Siate come lui”. Mattia morto in Egitto, la commozione della mamma ai funerali

Leggi su Thesocialpost.it

Il giornotristezza ecommemorazione. Venerdì pomeriggio, 17 gennaio, si sono svolti idiCossettini nel duomo di Tricesimo, in provincia di Udine. Il bambino di 9 anni è tragicamente deceduto durante una vacanza incon i genitori. Molti dei suoi coetanei erano presenti, unendosi in silenzio per rendere omaggio al piccolo. A dare il benvenuto al feretro, una rappresentanza dei vigili del fuoco, schierati davanti all’ingresso del duomo in segno di solidarietà verso Marco, il padre di, volontario del distaccamento di Codroipo.Al terminecerimonia, la madre Alessandra ha voluto ricordarecon un toccante messaggio: «lui». Nel frattempo, si attendono i risultati dell’autopsia, effettuata il 14 gennaio.Il bambino friulano ha perso la vita nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio, mentre si trovava in un resort di Marsa Alam, dove era arrivato il 2 gennaio 2025.