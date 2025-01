Gqitalia.it - MoonSwatch si illumina con una ricca scelta di nuovi cinturini in gomma colorati

non smette mai di stupire. Se chiedi a un esperto di orologi quali siano le loro collaborazioni preferite, è probabile che menzioni il fenomenale Swatch x Omega. La collaborazione che ha unito in modo vincente ed efficace due marchi leggendari dai prezzi molto diversi, si evolve ulteriormente nel 2025 grazie all'arrivo di.Swatch e Omega hanno iniziato a lavorare insieme nel 2022 e i loro prodotti sono sempre stati accessibili (l'ultimo modello, Mission To Earthphase, costava poco più di 350 euro). Tuttavia, molti modelli sono difficili da trovare, come la versione Moonshine Gold, che nel mercato secondario raggiunge quasi il valore di 1200 euro. Quest'anno, invece di lanciare un nuovo orologio, Swatch ha introdottoinbicolore con sistema di sgancio rapido.