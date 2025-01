Iodonna.it - Con "Mulholland Drive", il regista lanciò letteralmente la carriera dell'attrice britannica, che veniva da anni di audizioni fallite e porte chiuse in faccia

La notizia, arrivata nella serata del 16 gennaio, è di quelle che lasciano un senso di vuoto: David Lynch,visionario e maestro del surreale, è scomparso a 78. Il mondo del cinema perde unae sue menti più brillanti, capace di trasformare il mistero e l’inquietudine in arte pura. Tra i tanti tributi dedicati a questo genio, spicca quello di Naomi Watts, che lo ricorda non solo come ilche le ha cambiato la, ma anche come un amico speciale. Il loro legame, nato sul set di, è stato un incontro di anime, capace di segnare entrambi profondamente. Tutte le donne del cinema di David Lynch guarda le foto David Lynch, l’addio di Naomi WattsNaomi Watts ha affidato il suo dolore a Instagram («Ho il cuore spezzato», ha scritto), condividendo due immagini significative.