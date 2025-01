Secoloditalia.it - Biden “distratto”. libera i trafficanti di droga, ma in passato si impegnò per inasprire le pene sul narcotraffico

Il Presidente uscente Joeha deciso di ridurre leper i reati dinon violenti, ma quasi 40 anni fa siperledei crimini che ora vuole attenuare. Sleepy Joe ha quindi deciso di confermare la promessa di ridurre il numero dei detenuti nelle carceri federali, prima dell’insediamento di Donald Trump.ha affermato che i detenuti graziati dal provvedimento stessero «scontando dellesproporzionatamente lunghe rispetto a quelle che riceverebbero oggi, con le attuali leggi e regole» per i medesimi reati. Inoltre, il Presidente uscente ha precisato che la grazia va in favore di coloro «a cui sono state inflitte lunghe sentenze sulla base delle distinzioni, ora contestate, tra crack e cocaina, insieme alle aggravanti per i reati di». Poi ha proseguito il discorso attestando che la sua azione rappresenta «un passo avanti per correggere questi errori e disparità e permettere alle persone che se lo meritano di ritornare alle loro famiglie dopo aver trascorso troppo tempo dietro le sbarre».