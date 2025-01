Anteprima24.it - Valle Caudina, in un’auto sigarette e contanti di provenienza sospetta: tre denunce

Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone sono state denunciate in stato di libertà con l’accusa di ricettazione. I tre, tutti residenti nel Napoletano, sono stati fermati mentre si trovavano invettura durante un controllo eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio nell’ambito di un’attività di prevenzione dei reati sviluppata sul territorio che assicura ai militi di intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. I Carabinieri, fermata l’auto, hanno svolto i dovuti accertamenti ispezionando anche il portabagagli ed hanno scoperto un quantitativo die circa 9000 euro in. I militari hanno quindi fermato il terzetto e le hanno portato al Comando. Il sospetto dei militari è che il contenuto del bagagliaio fosse il provento di uno o più furti in esercizi commerciali: al momento si stanno effettuando altri accertamenti per capire da dove provengono soldi e