Ilrestodelcarlino.it - Uno strano oggetto luminoso: "Sembrava una meteora"

Era luminosissimo,quasi fermo anche se si intravedeva una scia, ed era in posizione obliqua, tipica di unche sta cadendo. Forse unastrofisico? Chissà. A vivere l’incontro non proprio ravvicinato è stato un residente di Agugliano, il 4 gennaio scorso, che ha immortalato quella strana presenza nel cielo con alcune fotografie e anche un video. L’avvistamento è stato fatto di mattina, alle 7.30. Il residente era vicino casa, stava facendo una passeggiata mattutina quando il suo sguardo è stato attirato dall’. "Non era una nuvola - racconta Vittorio Carloni - il cielo era nitido, l’aria era pulita. Non so cosa possa essere stato, forse una grossafosse ferma anche se credo che essendo molto lontano questa era solo la mia percezione. Unastrofisico che mi ha incuriosito molto, un’esperienza bellissima".