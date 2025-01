Ilrestodelcarlino.it - Un anno di città 30 a Bologna, i dati: -49% di vittime. Sindaco Lepore: “Nel 2024 nessun pedone ucciso”

, 16 gennaio 2025 - La30, undopo. Era il 16 gennaio dello scorsoquando sono state introdotte le sanzioni per il superamento dei 30 chilometri all’ora nell’80% die il Comune, dodici mesi dopo, presenta i risultati della misura: zero i pedoni uccisi nel, un dato che spicca all’occhio e riempie ilMatteodi “orgoglio”. È la prima volta dal 1991, cioè da quando l’Istat rileva l’andamento, chemuore sotto le Torri per un incidente stradale. IIn generale cala il numero complessivo dellein strada: 10 da gennaio, cioè il 49% in meno. Era dal 2013 che il dato non si rivelava così basso. Diminuisce anche il numero degli incidenti stradali (-13%) e di feriti (-11%). Il miglioramento è ancora più consistente sulle radiali come le vie Massarenti e Murri (che superano, rispettivamente, il -16% e il -19%).