Terribile esplosione in casa, fiamme altissime: cos'è successo

Ha aperto il gas di una bombola da 25 chilogrammi e poi ha usato l'accendino, causando un'esplosione. Ha perso la vita così un 74enne, cittadino di origini romene. L'uomo è morto carbonizzato nella notte a Villafranca Padovana (Padova). L'incendio ha interessato parte della struttura in cui l'anziano risiedeva. Accertamenti su quanto accaduto sono in corso. Tragedia nel Nord Italia. Un 74enne, residente in un appartamento al primo piano di un condominio di via Roma 18, a Villafranca Padovana (Padova), per cause in corso di accertamento, ha aperto il gas di una bombola da 25 kg e utilizzando un accendino ne ha provocato l'esplosione.