Sport.quotidiano.net - Serie B. OraSì obbligata a uscire dal tunnel. I tifosi non hanno più Pazienza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tutto in una notte. La resa dei conti è arrivata per l’, chiamata questa sera ad interrompere la striscia di sette sconfitte consecutive che l’ha portata nei bassifondi della classifica. Alle 20.30 arriverà al PalaCosta la lanciatissima AllianzSan Severo dell’ex Bernardi (biglietto unico al costo di 5€) e vincere significherebbe oltre che sbloccarsi, anche avere il doppio confronto a favore con i pugliesi, fondamentale in una classifica dove regna molto equilibrio. Le due contendenti arrivano allo scontro salvezza con l’umore differente, perché San Severo è reduce da quattro vittorie nelle ultime sei gare e rispetto all’andata è molto cresciuta in tutti i suoi giocatori, oltre ad aver inserito Bugatti, tiratore da 12.7 punti di media, bravo nel trovare la soluzione offensiva nei momenti decisivi.