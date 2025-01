Ilfogliettone.it - Questa app è su tutti i telefoni ma non immagini quanto possa essere pericolosa: da qui entrano i truffatori

Il furto di dati e le truffe online si nascondono ovunque anche nelle app che usiamo ogni giorno sul cellulareLe truffe via APP (Authorised Push Payment) sono un tipo di frode sofisticata in cui i criminali manipolano le vittime per convincerle a trasferire denaro in modo volontario. Questi raggiri si basano su inganni ben congegnati e spesso sfruttano il pretesto di pagamenti per beni, servizi o richieste urgenti apparentemente legittime.Queste si manifestano in diverse forme, tutte accomunate dalla manipolazione psicologica delle vittime. Una delle tecniche più comuni è l’impersonificazione: isi fingono rappresentanti di enti affidabili come banche o agenzie governative, utilizzando e-mail, telefonate o messaggi per guadagnare la fiducia della vittima.In altri casi, adottano tecniche di phishing, inviando comunicazioni fraudolente che inducono le persone a fornire informazioni sensibili o a cliccare su link pericolosi.