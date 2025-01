Ilrestodelcarlino.it - Pietre d’inciampo a Ferrara, il sindaco Fabbri: “Gesto importante per non dimenticare”

, 16 gennaio 2025 – Una giornata davvero speciale ed emozionante per la città estense. Nella mattina odierna si è svolta in via Mazzini all’altezza del civico 88, la cerimonia di posa delle ‘prime’, quindici complessive, dedicate agli ebrei ferraresi vittime della shoah. Un momento che ha visto la presenza delle massime autorità tra queste il Prefetto di, Massimo Marchesiello, ildiAlane diversi componenti della giunta municipale, l’assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Gessica Allegni e il presidente della Comunità ebraica, Fortunato Arbib. Presenti molti cittadini e i partner del progetto che è stato organizzato dal Comune di, dalla Comunità Ebraica di, dal Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, dall’Istituto di Storia Contemporanea, dall’Università degli Studi di, dall’Archivio di Stato die dal Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi’ di