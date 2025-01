Perez in nerazzurro | ecco le cifre definitive dell’affare

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter. Come anticipato ieri, l’Inter sta trattando l’acquisizione di due giovani talenti argentini. Per uno dei due ormai la fumata bianca è quasi ufficiale: stiamo parlando del centrocampista centrale Tomas.Proprio ieri Ignacio Astore, presidente del club argentino Newell’s Old Boys, era a Milano per chiudere affari con la dirigenza nerazzurra e dei due giocatori messi sul banco dal club argentino, Tomase Mateo Silvetti, il primo dei due è molto vicino al vestire la maglia nerazzurra mentre, per il secondo, la pista sembra essersi congelata almeno per il momento. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, infatti, il mediano rosarino sarà un nuovo giocatore dell’Inter e, già nelle prossime ore, partirà per l’Italia per sostenere le visite mediche.inleL’accordo è stato raggiunto nella serata di ieri:si trasferirà da subito in Italia per una cifra attorno ai tre milioni di euro più uno di bonus che si concretizzerà alla decima partita giocata, più un altro milione dopo il ventesimo gettone.