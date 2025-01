Cityrumors.it - “Non dite niente o vi boccio”. Le chat WhatsApp inchiodano la professoressa hot

Leggi su Cityrumors.it

accusata di una lunga serie di abusi e violenze: a inchiodarla, delletrovate dai genitori nei telefoni dei figliUnaè finita in manette con accuse pesantissime: violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenni. Il tutto ai danni di circa sette studenti, tutti con meno di 14 anni. La 37enne ora si trova dietro le sbarre, in attesa di affrontare il processo.“Nono vi”. Lelahot – Cityrumors.itL’indagine, a quanto pare, è stata lunga e complessa, tanto che persino i colleghi della prof, interrogati dagli inquirenti, si sarebbero detti all’oscuro di tutto, almeno fino all’emissione del mandato d’arresto. Un silenzio che fa riflettere. A fornire qualche dettaglio in più è stata la vicepreside dell’istituto di Castellammare di Stabia, che ha raccontato di un episodio particolare.