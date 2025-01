Terzotemponapoli.com - Napoli: da Kvara a Garnacho? E le ‘riflessioni’ di Troise

Leggi su Terzotemponapoli.com

A ‘Terzo Tempo Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, ha parlato anche il giornalista Ciro. Di seguito le sue parole. “è un’occasione e De Laurentiis è il presidente che prese Osimhen in pieno Covid investendo oltre 50 milioni. L’argentino è un craque, il suo ok c’è e ilè in piena lotta Scudetto. Non prendere un’occasione così significa avere un rimpianto e quelli fanno parte del passato. E io i rimpianti come Grassi e Regini arrivati a gennaio qualche anno fa non voglio viverli più. Nelle ultime cinque vittorie,tskhelia ha giocato solo contro il Venezia”.Le ultimedida giocatore del“Ormai ilsi è abituato. L’esplosione di David Neres è un paracadute, poi penso che nella testa del georgiano, quando ha visto che doveva giocarsi il posto con lo stesso Neres, abbia pensato di preferire di giocarselo con Barcola e magari anche fare panchina, ma a 9 milioni l’anno.