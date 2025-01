Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca 6-7, 6-3, 6-1, 1-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: si viaggia spediti verso il 5° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATELADI BERRETTINI-RUNELADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)15-15 Stecca didi dritto!15-0 Prima vincente.4-2 Sventaglio di dritto a segno!!40-15 Scambio di fino vinto da, che si diverte e riprende verve!30-15 Continua ad affossare dritti, segnale molto preoccupante.30-0 Meravigliosa volèe di rovescio che prende taglio esterno e scappa via dandogli il punto!15-0 Nuovo numero da highlight di, che controbatte a un lob con una ‘semi-girata’ rovesciata che manda in tilte gli dà il primo punto.1-4 Ace (8°). Pandemonio sulla 1573 Arena.40-30 Era bello lo slice per chiamarlo a rete, il primo passante è stato ottimo, il secondo in rete.