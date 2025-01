Oasport.it - LIVE Paolini-Zarazua 6-2 6-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurra avanza senza problemi, troverà Svitolina al terzo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNE DALLE 7.00LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)13:47 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.13:46 L’asticella si alzerà sabato nel match diche promette spettacolo contro l’ucraina Elina.13:45 Un’ora e 17 minuti di gioco bastano alla numero 4 del mondo per approdare al. Ben 5 gli ACE della toscana ed un solo doppio fallo. Jasmine ha servito il 67% di prime ricavandone il 70% di punti. Difficoltà al servizio per, al di sotto del 50% di resa sia con la prima che con la seconda.