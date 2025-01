Tvplay.it - Kvaratskhelia dice addio al Napoli: tifosi in lacrime

Khvichaannuncia la conclusione del suo rapporto professionale colattraverso una lunga e commovente lettera condivisa tramite video sui suoi canali ufficiali: la verità del georgiano.Per i napoletani sono stati giorni più lunghi del solito, ma evidentemente anche per Kvickha, il suo entourage e i vertici del. Fermento, invece, si sarà respirato a Parigi, anche nei giorni più gelidi di questo gennaio. Infatti, il PSG si è fatto avanti provando il grande colpo durante la sessione invernale di calciomercato ed è riuscito a metterlo a segno, insinuandosi in una crepa che evidentemente c’era da tempo fra l’attaccante georgiano e la società partenopea.alin(LaPresse) – tvplay Di rinnovo in effetti si è parlato per mesi, ma senza che si giungesse mai alla firma.