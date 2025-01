Ilfoglio.it - Il tabellone dei sospiri di Roma Termini, tra ritardi e cancellazioni

Il cameriere serve l’espresso, guarda il monitor, poi sospira: “Oggi menodi ieri”. E in effetti poca cosa sono oggi, mercoledì pomeriggio, i trentacinque minuti di ritardo dell’Italo per Salerno. Poca cosa sono i trenta minuti del regionale diretto a Nettuno (poi cancellato). Poca anzi pochissima cosa sono i quindici minuti dell’InterCity per Trieste (che poi diventano venti). Come ancora niente sono i venti minuti del regionale per Benevento o i dieci dell’Italo per Milano. Numeri dappoco, si capisce, anzi da niente.che rasentano orologi svizzeri se non altro rispetto ai novanta, cento, centottanta minuti di ritardo che martedì sera costringevano molti viaggiatori a rimandare la partenza dae trascorrere un’altra notte in albergo – così racconta il cameriere che guarda ile poi sospira.