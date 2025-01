Amica.it - Il primo red carpet di Cameron Diaz a dieci anni dall’ultima volta

è tornata a recitare – e sul red– adalla sua ultima apparizione ufficiale come protagonista di un film. L’occasione è stata la prima di Back in Action, spy story dai risvolti comici in cui l’attrice 52enne interpreta un’ex agente della Cia costretta a ritornare in servizio dopo avere detto addio alla professione.Il ritorno sulle scene diLa trama del film ricalca in qualche modo la scelta che l’attrice ha fatto ormai una decina d’fa, quando ha deciso di salutare il cinema per dedicarsi ai figli e alla sua azienda che produce vini, la Avaline. La chiamata del regista Seth Gordon, e la possibilità di tornare a recitare al fianco di Jamie Foxx, devono averla convinta a riprendere a recitare. E cosìsi è presentata sul tappeto rosso a Berlino per la première del film, prima proiezione ufficiale dopo la cancellazione di quella fissata a New York per gli incendi che stanno devastando Los Angeles.