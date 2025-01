Isaechia.it - Grande Fratello, la confessione di un’ex protagonista: “Ho avuto un attacco di panico in diretta, non respiravo, credevo di morire”

Nelle ultime oredelVip è tornata a parlare della sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini e ha raccontato di aver vissuto un momento piuttosto difficile.Stiamo parlando di Ginevra Lamborghini, eliminata dal reality in relazione al caso di Marco Bellavia e del comportamento che alcuni inquilini avevanonei suoi confronti.Intervistata nel podcast No Lies, Ginevra ha ricordato quei momenti che hanno preceduto la sua esclusione dal gioco e ha ammesso di aver vissuto un vero e propriodie ha temuto di:Quel momento lo ricordo molto bene ed è stato terribile, perché non sono stata bene. Houndimolto, molto forte, dovuto sicuramente alla situazione di tensione. io ero credula, non potevo immaginare, mi sono colpevolizzata moltissimo della serie ‘Oh mio Dio, ma cosa ho fatto? Che cosa orrenda ho fatto?’.