Giustizia | Gasparri ' se a De Raho non piace separazione carriere vuol dire che va bene'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Il fatto che il provvedimento sulladellenon piaccia a uno come Deè garanzia della bontà del provvedimento. Da Deaspettiamo ancora spiegazioni e giustificazioni per i gravi scandali che hanno investito la Procura nazionale antimafia proprio nel periodo in cui futta da lui. Il caso Striano non è certamente chiuso. Vogliamo che si vada fino in fondo. I ritardi con cui la vicenda viene affrontata dalla magistratura è l'ennesima prova della necessità di una riforma". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio."Deche ci critica -aggiunge- è per noi una medaglia al valore, perché è lui che deve spiegare agli italiani i suoi percorsi. I nostri invece sono tesi a rinnovare le istituzioni e a garantire unagiusta, priva di condizionamenti politici come quelli che anche Detestimonia con il suo approdo in Parlamento”.