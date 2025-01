Ilnapolista.it - Garcia è il favorito per la panchina del Belgio (L’Equipe)

Domenico Tedesco non sarà più il ct delcon ogni probabilità. E la Federazione sta pensando di sostituirlo con l’ex tecnico del Napoli Rudi.Ilpensa aper il post-TedescoInfatti, secondo quanto riportato da:I senior della squadra come Lukaku, che non andavano d’accordo con Tedesco, volevano Thierry Henry (47 anni). È stato assistente nello staff belga di Roberto Martinez. Ma i diritti d’immagine complicherebbero finanziariamente la questione. Da ottobre,è libero; l’ex Lille è molto popolare in, lì non hanno dimenticato le sue vittorie di Ligue 1 e Coppa di Francia con il club nel 2010-11. Aveva come leader nella sua squadra Eden Hazard, bandiera del. Non poteva impegnarsi in un altro progetto fino a pochi mesi fa per il contratto che aveva ancora col Napoli.