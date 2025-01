Thesocialpost.it - Fuori dal coro, la troupe di Mario Giordano aggredita a sassate da un immigrato occupante abusivo: “Brutta pu***na!”

Leggi su Thesocialpost.it

Nuova aggressione ai danni delladidal, il programma condotto da. Durante le riprese dedicate all’occupazione abusiva di un ex hotel a Firenze, la giornalista e i cameramen sono stati presi di mira da un gruppo di occupanti che hanno reagito con insulti e lancio di pietre.Leggi anche: Rischio terrorismo islamico in Italia,sbotta: “Cosa aspettiamo a svegliarci?”L’aggressione e l’intervento della poliziaL’episodio è avvenuto l’11 gennaio 2025 in via Toselli, dove lastava documentando la situazione di degrado presso l’ex hotel Airone, chiuso dalla prima ondata della pandemia nel 2020 e ora occupato abusivamente da una decina di persone. Durante le riprese, uno degli occupanti ha aggredito verbalmente la giornalista con insulti, gridando: “Che ca* stai facendo?put**na”, e successivamente ha iniziato a lanciare sassi e sanpietrini.