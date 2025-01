Ilfattoquotidiano.it - David Lynch morto, addio al visionario regista cult: da Eraserhead a Twin Peaks una carriera ineguagliabile

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’annuncio è di quelli che spezzano i cuori di cinefili e campeggia sulla prima pagina online del prestigioso Variety. È, il 78ennedi indimenticabile capolavori., statunitense, avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 20 gennaio. Aveva studiato pitture alla fine degli anni ’60 aveva realizzato alcuni cortometraggi. Con Cuore selvaggio (1990) si era aggiudicato la Palma d’oro al festival di Cannes.Tra il 1972 e il 1976 aveva realizzato(1976;– La mente che cancella) un veromovie che però non aveva trovato una buona accoglienza nelle kermesse dei festival. È con The elephant man (1980) che arrivano i primi importanti riconoscimenti a un talento originalissimo e puro. Il film ebbe le nominations all’Oscar per la sceneggiatura e la regia.