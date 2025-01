Romadailynews.it - Cina: netizen accolgono nuovo afflusso di “rifugiati di TikTok”

Gli utenti cinesi di Internet di una popolare piattaforma di social networking hanno notato un improvvisodi nuovi utenti stranieri che affermano di essere emigrati daa causa delle preoccupazioni per un potenziale divieto da parte del governo statunitense entro la settimana. Su Xiaohongshu, una piattaforma cinese che combina caratteristiche di Instagram e di Pinterest, hashtag come #Refugee hanno raccolto centinaia di migliaia di post da parte di account registrati per lo piu’ negli Stati Uniti. L’aumento di attivita’ ha spinto Xiaohongshu, noto anche come RedNote all’estero, in cima alla classifica dei download dell’app store statunitense di Apple in pochi giorni., di proprieta’ della societa’ internet cinese ByteDance ma gestita in modo indipendente, conta circa 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, quasi la meta’ della popolazione del Paese.